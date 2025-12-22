Słowa uznania dla policjantów zaangażowanych w poszukiwania zaginionej nastolatki Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wpłynęły pisemne podziękowania od babci 14-letniej dziewczynki, która została zgłoszona jako osoba zaginiona. Autorka listu wyraziła głęboką wdzięczność funkcjonariuszom Policji za zaangażowanie, szybkie i skuteczne działania oraz wsparcie okazane rodzinie w jednym z najtrudniejszych momentów.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze przekazane zostały podziękowania skierowane do policjantów Komisariatu Policji w Karpaczu oraz do wszystkich innych biorących udział w poszukiwaniach zaginionej 14-letniej dziewczynki.

W swoim liście babcia nastolatki podkreśliła ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz empatię jaką wykazali się mundurowi od pierwszych chwil po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu. Zwróciła uwagę na szybkie podjęcie działań, rzetelną i odpowiedzialną pracę oraz gotowość funkcjonariuszy do niesienia pomocy, co jak zaznaczyła, dało jej nadzieję i poczucie, że w tak trudnej sytuacji nie została pozostawiona sama sobie.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci niezwłocznie rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze prowadzili intensywne czynności, wykazując się determinacją, odpowiedzialnością oraz pełnym zaangażowaniem.

Autorka podziękowań podkreśliła, że postawa policjantów - ich spokój, życzliwość oraz profesjonalne podejście zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. W swoim liście wyraziła wdzięczność wszystkim funkcjonariuszom biorącym udział w poszukiwaniach, wskazując, że ich działania miały nieocenione znaczenie dla rodziny w czasie pełnym stresu i niepewności.

Słowa te stanowią ważne potwierdzenie, że codzienna służba policjantów, często wykonywana z dala od rozgłosu, ma realny wpływ na bezpieczeństwo i poczucie wsparcia mieszkańców.