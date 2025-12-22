Kolejne uderzenie w narkobiznes. Rozbita grupa zajmująca się rozprowadzaniem środków odurzających na terenie Małopolski Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpracowując grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie województwa małopolskiego zatrzymali kolejnych członków zamieszanych w ten nielegalny proceder.

Policjanci wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie od kilku miesięcy rozpracowywali grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami.

Na początku czerwca br. pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili i zatrzymali dwóch lokalnych dilerów, którzy zajmowali się rozprowadzaniem narkotyków na terenie powiatu bocheńskiego. Podczas ich zatrzymania zabezpieczono różnego rodzaju narkotyki tj. marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz tabletek ekstazy i MDMA.

Kilkumiesięczne działania i zaangażowanie policjantów z Wydziału Narkotykowego pozwoliło na ustalenie osoby, która zaopatrywała dilerów w zabronione środki i substancje. To 50-letni mężczyzna, który w celu zamaskowania swojej przestępczej działalności wynajął dom z dala od swojego miejsca zameldowania w innej części województwa małopolskiego oraz często zmieniał samochody, którymi się poruszał. W przeszłości był już karany za przestępstwa narkotykowe.

50-latek powiązany z grupą przestępczą, został zatrzymany 16 grudnia br. na terenie powiatu miechowskiego. Jak ustalili policjanci handel środkami odurzającymi stał się jego głównym źródłem utrzymania.

17 grudnia Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec 50-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna podejrzany jest o to, że od nieustalonego dnia października 2024 do 12 czerwca 2025 r. wprowadził do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w ilości nie mniejszej niż 12 kg marihuany i nie mniej niż 600 gramów mefedronu, 100 gramów amfetaminy oraz 50 sztuk tabletek ekstazy.

Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP w Krakowie / kp)