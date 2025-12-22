Areszt dla 17-latki za brutalne pobicie Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z rudzkiej komendy zatrzymali 17 i 18-latkę, które brutalnie pobiły 20-letniego rudzianina i jego 19-letnią dziewczynę. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów obie sprawczynie szybko trafiły do policyjnej celi. Na wniosek śledczych i prokuratora rudzki sąd zastosował wobec 17-latki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Do pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci zostali powiadomieni o pobitym mężczyźnie i jego dziewczynie, którzy zostali zabrani do szpitala. Z ustaleń mundurowych wynikało, że 17 i 18-latka zaatakowały idącą ulicą Solidarności parę. Mężczyźnie młodsza z atakujących nastolatek złamała nos, a jego dziewczyna, przewrócona na chodnik była bita i kopana po całym ciele. Na skutek pobicia 19-latka doznała poważnych obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci z komisariatu 5 w rudzkiej Halembie zatrzymali obie agresywne młode rudzianki bezpośrednio po pobiciu. Śledczy z halembskiego komisariatu wspólnie z kryminalnymi z komendy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie sprawczyniom pobicia zarzutów i wystąpienia do sądu o tymczasowe aresztowanie 17-latki.

Policjanci ustalili również, że to nie pierwszy taki wybryk młodszej z rudzianek. Nastolatka już wcześniej groziła parze i dokonała uszkodzenia ciała 20-latka. Rudzki sąd zastosował wobec bezwzględnej agresorki, najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci aresztu.