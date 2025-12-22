Obcokrajowiec z decyzją zobowiązującą do opuszczenia Polski Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego o włamanie do lokalu gastronomicznego na terenie Słupska. Funkcjonariusze w toku prowadzonych czynności ustalili, że 32-latek ma również związek ze zniszczeniem mienia oraz usiłowaniem kradzieży z włamaniem do sklepu w innych częściach miasta. Mężczyzna był już skazywany prawomocnymi wyrokami sądu za popełniane przestępstwa i wykroczenia. 32-latek wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojego kraju został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

W połowie grudnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do lokalu gastronomicznego na terenie Słupska. Sprawca dokonał kradzieży kamery monitoringu i spowodował straty w wysokości około 2,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze wykonywali czynności procesowe na miejscu zdarzenia, sporządzili dokumentację fotograficzną, zabezpieczyli ślady oraz nagranie z monitoringu, które zapisało się w chmurze i zarejestrowało wizerunek sprawcy. Mundurowi od razu rozpoczęli czynności, które miały na celu jak najszybsze ustalenie tożsamości przestępcy. W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem i zatrzymali do tej sprawy 32-letniego obywatela Ukrainy.

Podczas wykonywanych czynności procesowych funkcjonariusze z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji I w Słupsku ustalili, że 32-latek ma również związek z usiłowaniem kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów oraz zniszczeniem mienia na prywatnej posesji. Obywatel Ukrainy był już wcześniej karany za popełnione na terenie Polski przestępstwa i wykroczenia. Policjanci po zakończonych czynnościach przekazali go wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojego kraju funkcjonariuszom Straży Granicznej. Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce wydał decyzje zobowiązującą do opuszczenia Polski z 10-letnim zakazem ponownego wjazdu do państw obszaru Schengen.