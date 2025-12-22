Policjanci zlikwidowali nielegalną produkcję - zabezpieczono blisko trzy tony tytoniu Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu w Iłowej, w powiecie żagańskim, zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych. W budynku gospodarczym na terenie powiatu żagańskiego funkcjonariusze znaleźli maszyny produkcyjne oraz blisko trzy tony tytoniu w formie liści i gotowej krajanki. Do sprawy zatrzymano 55-letniego mężczyznę. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT oszacowano na prawie 3 miliony złotych.

Do realizacji doszło dzięki skutecznym działaniom operacyjnym policjantów. Podczas przeszukania budynków gospodarczych funkcjonariusze odkryli magazyn oraz linię produkcyjną. W jednym z pomieszczeń znajdowały się duże kartony z liśćmi tytoniu oraz 65 worków wypełnionych gotową krajanką. W drugim zabezpieczono maszynę do cięcia liści, kompresor, urządzenia do pakowania oraz susz na różnych etapach przetwarzania. Na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli łącznie niemal trzy tony tytoniu. W wyniku podjętych działań zatrzymano 55-letniego właściciela posesji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące przechowywania wyrobów akcyzowych oraz ich wytwarzania bez wymaganego wpisu do rejestru.

Za popełnione przestępstwa grozi mu bardzo wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat. Policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych osób, które mogły brać udział w tym przestępczym procederze.