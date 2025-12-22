Rozbierzcie naszą choinkę! Apel olsztyńskich policjantów Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Świąteczne tradycje należy pielęgnować. Dlatego już od 10 lat przy okazji świąt Bożego Narodzenia przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie co roku staje wyjątkowa choinka, którą ubierają policjanci i pracownicy komendy, po to, żeby inni mogli ją rozebrać. Ozdobami są w tym przypadku odblaski, które bezkarnie mogą sobie zabrać osoby, którym takiego elementu dbającego o bezpieczeństwo pieszych brakuje. Ale muszą spełnić jeden ważny warunek!

Jak co roku, gdy jedni w przedświątecznej gorączce robią ostatnie przedświąteczne zakupy i planują świętowanie, policjanci przygotowują się do wzmożonych działań prewencyjnych i kontrolnych, szczególnie w zakresie ruchu drogowego, którymi chcą zapewnić bezpieczeństwo innym.

Inauguracją tych działań już od 10 lat jest apel kierowany do pieszych: „Rozbierzcie naszą choinkę!”

Odblaskowa choinka stanęła w poniedziałek przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Każda osoba, która potrzebuje takiego odblasku, bo jeszcze go nie ma albo potrzebuje go ktoś z jej bliskich, może podejść do drzewka i zupełnie bezkarnie wziąć sobie taką "ozdobę". Musi tylko spełnić jeden warunek! Odblask musi od razu przypiąć sobie do kurtki lub torby albo jak najszybciej przekazać go osobie, której ta „ozdoba” się przyda. Akcja potrwa do momentu, aż z choinki znikną wszystkie odblaski.

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa i doskonale wiedzą o tym partnerzy odblaskowej akcji, którzy w tym roku ponownie przekazali odblaskowe elementy na choinkę, czyli olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz firma Michelin Polska.

Kilka dni wcześniej takie drzewka pojawiły się przed komendami m.in. w Mrągowie i Rucianem-Nidzie. Wszystkim przyświecał jeden cel: troska o bezpieczeństwo pieszych.

Mrągowscy policjanci doszli do wniosku, że ubieranie choinki w pojedynkę nie daje tyle radości, co wspólne działanie z dziećmi, których uśmiech jest najpiękniejszą ozdobą świąt. Dlatego mrągowskie przedszkolaki miały okazję przybrać świąteczne drzewko w odblaski razem z policjantami. W ten sposób przed budynkiem komendy stanęła odblaskowa choinka, która przez cały dzień przyciągała uwagę mieszkańców, z których każdy mógł bezkarnie zabrać sobie odblask. Z podobnej okazji mogli skorzystać mieszkańcy Rucianego-Nidy, bo tam przed komisariatem również stanęła choinka ubrana w odblaski, przygotowana przez policjantów.

Tak nietypowo przystrojone drzewka to symbole policyjnej troski o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Drzewko ubrane w odblaski zamiast tradycyjnych ozdób ma nie tylko wprowadzać świąteczną atmosferę, ale przede wszystkim przypominać o potrzebie widoczności na drodze, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy zmrok zapada szybciej, a warunki pogodowe dodatkowo ograniczają widoczność.

W 2015 roku na Warmii i Mazurach odnotowaliśmy ponad 2000 wykroczeń polegających na braku elementu wyróżniającego na drodze pieszego po zmroku poza obszarem zabudowanym. Po 10 latach od wprowadzenia tego przepisu, w 2024 roku takich przypadków było znacznie mniej, bo 334. Do połowy grudnia odnotowaliśmy niewielki wzrost tej liczby (369), co pokazuje, że wskazane jest przypominanie pieszym o tym obowiązku.

Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w mieście, w świetle latarni, pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask, niż gdyby go nie miał. Jesienią i zimą odblaski mogą uratować życie. Dlatego tak ważne jest, by o sile tego małego światełka przypominać przy każdej okazji. Boże Narodzenie to jedno z najbardziej rodzinnych świąt. Obdarowujemy wtedy najbliższe nam osoby. Najważniejszym prezentem dla każdego jest życie, warto więc o nie dbać.

(KWP w Olsztynie)