Bez wahania ruszył na pomoc Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj W piątek, 12 grudnia br., doszło do pożaru drewnianego domu, wtedy bez wahania na pomoc 37-latkowi ruszył świadek tego zdarzenia. Dzisiaj za ten czyn, godny naśladowania, podziękował Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Zbigniew Wilk wspólnie z Pierwszym Zastępcą podinsp. Tomaszem Jedlińskim.

Zdarzenie miało miejsce 12 grudnia br. w Starachowicach przed godziną 20.00. 44-latek gdy zauważył, że w sąsiednim budynku doszło do pożaru, wszedł do niego i sam próbował pomóc wydostać się z niego 37-latkowi, ale pomimo starań nie był w stanie wyciągnąć mężczyzny z zadymionego domu. Dzielny mieszkaniec powiatu w momencie gdy pojawili się policjanci, bez wahania kolejny raz wbiegł razem z nimi do płonącego budynku i wspólnie z funkcjonariuszami pomógł wyciągnąć na zewnątrz poszkodowanego. Jego zdecydowana i szybka reakcja sprawiła, że 37-latkowi w tym zdarzeniu nic się nie stało.

Doceniając bohaterskość, odwagę i postawę godną naśladowania Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Zbigniew Wilk, wspólnie ze swoim Pierwszym Zastępcą podinsp. Tomaszem Jedlińskim wręczyli dzisiaj podziękowania 44-letniemu mieszkańcowi powiatu. Szef starachowickich policjantów w ciepłych i serdecznych słowach podkreślił, że takie zachowania budują poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz wyraził uznanie dla wzorowej postawy.