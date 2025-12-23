W drodze na święta - jedź rozsądnie, wróć bezpiecznie Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę oraz o to, aby nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. Planując podróż, pamiętajmy o bezpieczeństwie – zarówno swoim, jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od liczby kilometrów do pokonania.

Jak co roku w okresie Świąt policjanci ruchu drogowego dołożą wszelkich starań, aby wspierać podróżnych – zarówno zmotoryzowanych, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.

Policjanci pełniący służbę na drogach w okresie świątecznym, oprócz kontroli prędkości, zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci w pojazdach. Sprawdzany będzie również stan techniczny pojazdów, a także prawidłowe poruszanie się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.

Każdy, kto narusza przepisy ruchu drogowego i naraża innych na utratę życia lub zdrowia, musi liczyć się z konsekwencjami.

Warunki pogodowe w okresie Świąt mogą być szczególnie wymagające na drodze. Apelujemy o unikanie pośpiechu i przypominamy, że odpowiednie przygotowanie samochodu, koncentracja, dostosowanie prędkości do warunków oraz właściwy stan psychofizyczny kierowcy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Życzymy wszystkim użytkownikom dróg spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.