Pomagamy i chronimy - laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu dla funkcjonariuszy ruchu drogowego w ramach programu FEnIKS Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Jazda z nadmierną prędkością lub prędkością niedostosowaną do warunków ruchu drogowego jest największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu zwiększenia skuteczności działań Policji w tym obszarze, Komenda Główna Policji realizuje zakup 600 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu wraz z instruktażem z ich obsługi dla 1200 policjantów.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Pomagamy i chronimy - ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu w kontroli ruchu drogowego oraz dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 (FEnIKS).

Zakupione w ramach projektu laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCam II są nowoczesnymi przyrządami do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Pozwalają na wykonanie pomiarów prędkości oraz rejestrację popełnionego wykroczenia przez kierującego. Dzięki zastosowaniu systemu geolokalizacji zarejestrowany materiał zawiera informacje o czasie i miejscu popełnienia naruszenia oraz zmierzonej prędkości.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy i ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakup nowoczesnego sprzętu, a także przeprowadzane szkolenia przyczynią się do sprawniejszej i efektywniejszej realizacji zadań przez policjantów w zakresie podejmowania interwencji drogowych.

W drugiej połowie listopada br. firma Safety Camera Systems Sp. z o.o. przeprowadziła pierwszy cykl instruktaży dla policjantów ruchu drogowego z zakresu obsługi laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCam II. Natomiast w drugiej połowie grudnia br. firma dostarczyła pierwszą partię przyrządów kontrolno-pomiarowych. Sprzęt w najbliższym czasie trafi do funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach.

Realizowany projekt stanowi istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Potwierdza, że inwestycje w nowoczesne wyposażenie oraz szkolenie funkcjonariuszy przynoszą realne korzyści dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Łączny koszt projektu: 28 750 000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 23 148 336,24 PLN.