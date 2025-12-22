Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali kierownika oddziału psychiatrii Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Kierownik oddziału psychiatrii w Kościanie oraz sześć innych osób zostało zatrzymanych za przestępstwa korupcyjne. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Kilka dni temu policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Poznaniu, w uzgodnieniu z prokuratorem z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zatrzymali kierownika oddziału psychiatrycznego szpitala w Kościanie.

Wśród zatrzymanych było sześć innych osób. Podstawą realizacji tej sprawy były wcześniejsze materiały dowodowe wskazujące na korupcję.

Jakiś czas temu policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw korupcyjnych dowiedzieli się, że na oddziale psychiatrii szpitala w Kościanie dochodziło do nieprawidłowości. Zebrane materiały dowodowe policjanci przekazali w połowie roku prokuraturze. Wszczęte przez prokuratora śledztwo zostało w całości powierzone policjantom z KWP w Poznaniu do prowadzenia. Ze zgromadzonych materiałów wynikało, że kierownik oddziału psychiatrycznego wystawiał dokumenty medyczne poświadczające nieprawdę co do faktycznego stanu zdrowia pacjentów. Brał za to także pieniądze. Osoby te na podstawie tych zaświadczeń na przykład otrzymywały zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, składały wnioski o przyznanie renty z powodu niezdolności do pracy. Potwierdzono przypadki przyjmowania na oddział psychiatryczny osób z prawomocnymi wyrokami sądowymi, za co lekarz przyjmował pieniądze.

Prokurator zawiesił lekarzowi prawo do wykonywania zawodu i zawiesił go na stanowisku kierownika oddziału psychiatrycznego szpitala w Kościanie. Wyznaczył także 200 tys. zł poręczenia majątkowego, zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

Za przestępstwo korupcyjne grozi kara do 8 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Poznaniu / mw)