Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym dla 29-latka Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Włodawscy policjanci zatrzymali 29-latka, który w minioną sobotę na jednej z posesji wdał się w awanturę z 32-latkiem i go pobił. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala, jednak kilka godzin później zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Zatrzymany przez policjantów 29-latek doprowadzony został do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, gdzie usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

W sobotę (20 grudnia) około godziny 15:00 dyżurny włodawskiej komendy odebrał zgłoszenie o nieprzytomnym pobitym młodym mężczyźnie na terenie jednej z posesji w gminie Włodawa. Policjanci na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy 29 i 32-latkiem doszło do awantury, podczas której 29-latek uderzył drugiego w twarz, a następnie kilkakrotnie pięścią w okolice żeber.

Załoga karetki pogotowia przetransportowała 32-latka do szpitala z obrażeniami ciała. Po około trzech godzinach otrzymaliśmy informację o śmierci mężczyzny. Decyzją Prokuratora Rejonowego we Włodawie ciało mężczyzny zostało zabezpieczone celem dalszych badań.

Policjanci zatrzymali 29-latka i umieścili w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności procesowe pod nadzorem Prokuratora.

Dzisiaj policjanci doprowadzali zatrzymanego 29-latka do Prokuratury Rejonowej we Włodawie. Tam został przedstawiony mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Za to przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / kp)

Film Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym dla 29-latka Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym dla 29-latka (format mp4 - rozmiar 38 MB)