Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Poza Granicami Państwa Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Obchody Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Poza Granicami Państwa, ustanowionego w 2015 roku, odbyły się w Warszawie na terenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i były okazją do oddania hołdu wszystkim żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy stracili życie, realizując zadania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu Komendanta Głównego Policji w obchodach uczestniczył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Ireneusz Sieńko, podkreślając znaczenie międzynarodowej współpracy oraz zaangażowanie Policji w działania poza granicami kraju.

Polscy policjanci biorą udział w misjach zagranicznych nieprzerwanie od 1992 roku, realizując zadania w strukturach międzynarodowych misji pokojowych, stabilizacyjnych i obserwacyjnych. Ich służba stanowi istotny element polskiego wkładu w budowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na świecie.

W trakcie wykonywania obowiązków służbowych poza granicami państwa trzech polskich policjantów poniosło śmierć – w Liberii, Bośni i Hercegowinie oraz w Iraku. Ich ofiara i poświęcenie pozostają trwałym świadectwem oddania służbie i wartościom, które reprezentowali.

Dzień Pamięci stanowi wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci wobec wszystkich poległych i zmarłych uczestników misji oraz operacji poza granicami państwa, a także przypomnienie o odpowiedzialnej i wymagającej służbie pełnionej przez polskich funkcjonariuszy i żołnierzy na arenie międzynarodowej.

( BMWP KGP )

Foto: Centrum Weterana, Marek Górnicki