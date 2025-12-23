Policjanci i świadkowie wspólnie ewakuowali rodzinę z pożaru Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Lubrańca natychmiast ruszyli z pomocą osobom, których dom stanął w płomieniach. Jako pierwsi ze służb dotarli na miejsce i wspólnie ze świadkami pomogli ewakuować z płonącego domu trzyosobową rodzinę. Dzięki wspólnej akcji nie doszło do tragedii.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 22.12.2025 r., tuż po godzinie 9.00. Dyżurny Policji we Włocławku otrzymał zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Florianowo. w gminie Lubraniec.

Natychmiast na miejsce skierowano policjantów z Posterunku Policji w Lubrańcu. Patrol w składzie: sierż. Jakub Brandt i sierż. szt. Damian Bywalski na miejscu pożaru zauważyli trzy osoby stojące na balkonie znajdującym się na pierwszym piętrze domu oraz palące się pomieszczenie na parterze. Okazało się, że rodzina nie może opuścić zagrożonego miejsca.

Policjanci wspólnie z sąsiadem przy pomocy drabiny weszli na balkon, a jeden ze świadków podjechał do balkonu ładowarką teleskopową ze specjalną łyżką, umożliwiając ewakuację trzech osób w wieku 61, 65 i 96 lat.

W czasie trwania działań na miejsce dojechała straż pożarna, która pomogła w sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu ewakuacji oraz ugasiła pożar.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby hospitalizacji żadnej z osób.

Dzięki szybkiej interwencji świadków i policjantów z Lubrańca, którzy bez wahania ruszyli z pomocą, nie doszło do tragedii. Pomoc innym ludziom jest wpisana w motto polskiej Policji: "pomagamy i chronimy". W tym przypadku nabrało ono realnego znaczenia.