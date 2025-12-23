Cztery zatrzymania, ponad milion złotych strat. Uderzenie w grupę piorącą pieniądze z oszustw Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Ponad milion złotych z oszustw internetowych, konta w różnych bankach, wypłaty gotówki i kryptowaluty - tak wyglądał mechanizm prania pieniędzy, który przez ponad dwa lata funkcjonował na terenie kilku krajów Europy. Dzięki żmudnej pracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu, działających pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto, zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w tym procederze.

Policjanci od dłuższego czasu prowadzili wielowątkowe śledztwo dotyczące grupy zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Jak ustalili funkcjonariusze, 54-letnia obywatelka Białorusi oraz troje Polaków w wieku 19, 31 i 44 lat, pełnili rolę tzw. słupów finansowych.

Podejrzani przyjmowali na swoje rachunki bankowe, prowadzone w różnych bankach, pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Były to m.in. przestępstwa bazujące na manipulowaniu emocjami ofiar - fałszywe historie o żołnierzach przebywających na zagranicznych misjach, rzekomych znanych artystach lub ich menedżerach, a także fikcyjne relacje uczuciowe, w których oszuści prosili o pilne wsparcie finansowe na „nagłe leczenie”, „zakup instrumentu” czy „bilety lotnicze” W rzeczywistości były to starannie zaplanowane scenariusze mające jeden cel - wyłudzić pieniądze.

Po wpływie środków na konta, pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce, przekazywane na inne wskazane rachunki lub przeznaczane na zakup kryptowalut, co miało utrudnić ich dalsze śledzenie. Za udział w tym procederze podejrzani otrzymywali wynagrodzenie lub procent od realizowanych transakcji.

Jako pierwsza do sprawy została zatrzymana 54-letnia obywatelka Białorusi. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, od kilku miesięcy przebywa ona w areszcie. Konsekwentna i wnikliwa praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia oraz zatrzymania kolejnych trzech osób. Do ich zatrzymań na polecenie prokuratury doszło 24 listopada br. na terenie różnych części kraju.

Śledczy ustalili, że pieniądze trafiające na konta podejrzanych pochodziły z przestępstw popełnionych nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii i Holandii. Łącznie, w ciągu ponad dwóch lat, na rachunki bankowe podejrzanych wpłynęło ponad milion złotych pochodzących z oszustw.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 299 kodeksu karnego, dotyczące prania pieniędzy. Jak podkreślają śledczy, poprzez swoje działania podejrzani ukrywali nielegalne pochodzenie środków finansowych i nadawali im pozory legalności, wprowadzając je do obrotu gospodarczego. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność w kontaktach internetowych i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, szczególnie tych, które dotyczą próśb o przekazywanie pieniędzy.