W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca audi, który uderzył autem w zaparkowaną dacię. Mężczyzna został zatrzymany w wyniku skutecznej interwencji przez policjanta ze starogardzkiej komendy, który w czasie wolnym od służby był świadkiem, jak sprawca ucieka rozbitym autem.

Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 grudnia 2025 roku na jednej z ulic w miejscowości Lubichowo, gdzie mężczyzna kierujący audi uderzył w zaparkowaną dacię. Bezpośrednio po zderzeniu sprawca próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Podróżujący prywatnym samochodem policjant, w czasie wolnym od służby, zatrzymał jadące audi z całkowicie rozbitym przodem. Komisarz Mariusz Wendlikowski - Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zablokował swoim autem drogę ucieczki. W wyniku skutecznej interwencji sprawca tego zdarzenia został zatrzymany. Jak się okazało, mężczyzna spożywał wcześniej alkohol. Policjant uniemożliwił przestępcy drogowemu kontynuowanie dalszej ucieczki i o całym zdarzeniu poinformował dyżurnego starogardzkiej komendy.

41-latek został przekonwojowany do starogardzkiej komendy, gdzie policjanci zbadali jego trzeźwość. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, po sprawdzeniu w policyjnych kartotekach wyszło na jaw, że mieszkaniec gminy Lubichowo nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania.

Dzięki zaangażowaniu policjanta, który nawet bez munduru wypełnił rotę ślubowania, skrajnie nieodpowiedzialny mężczyzna spędził noc w policyjnej celi i jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzut dotyczący kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także odpowie za spowodowanie kolizji i kierowanie pomimo braku wymaganej kategorii prawa jazdy.