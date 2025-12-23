Stworzył poważne zagrożenie dla pieszych. 65-latek stracił prawo jazdy Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Na jednym z głównych skrzyżowań w Zielonej Górze miała miejsce bardzo niebezpieczna sytuacja, która obnażyła całkowity brak odpowiedzialności kierującego. Miejski monitoring zarejestrował rażące naruszenie przepisów, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. 65-letni mężczyzna stracił już prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Do zdarzenia doszło w piątek, 19 grudnia br. Kierujący samochodem osobowym zbagatelizował czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie, jednak był to dopiero początek serii niebezpiecznych manewrów. Chwilę później 65-latek zignorował zielone światło dla pieszych i wjechał na pasy, przejeżdżając tuż obok osób znajdujących się na przejściu.

Nagrania z kamer dowodzą, że było o krok od tragedii. Dzięki analizie materiału wideo funkcjonariusze z zielonogórskiej drogówki błyskawicznie zidentyfikowali kierowcę. Mundurowi, oceniając stopień stworzonego zagrożenia, podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyźnie prawa jazdy i skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.

​Ten incydent dobitnie przypomina, że droga jest przestrzenią wspólną, a każdy uczestnik ruchu odpowiada za bezpieczeństwo innych. Lekceważenie sygnalizacji świetlnej oraz pierwszeństwa pieszych to jedne z najpoważniejszych wykroczeń. Tym razem skończyło się na surowych konsekwencjach prawnych, jednak piesi mogą mówić o ogromnym szczęściu. Przepisy ruchu drogowego nie są utrudnieniem - są fundamentem chroniącym ludzkie życie.

( KWP w Gorzowie / mw)