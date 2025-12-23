Wizyta „świętego Mikołaja” spod znaku płonącej pochodni na Podlasiu Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj To właśnie dla mieszkających na Podlasiu „specjalnych olimpijczyków” policyjny ”Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” przygotował osiemdziesiąt paczek, o wartości 300 zł każda. Było to możliwe dzięki finansowemu wsparciu ludzi wielkiego serca.

Paczki zostały wręczone, jak zawsze przez „świętego Mikołaja” oraz jego asystentów, od lat związanych z policyjnym „Biegiem z Pochodnią”. Wydarzenie odbyło się 18 grudnia br. w białostockim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego, trzykrotnego Mistrza Paraolimpijskiego w biegach na średnich i długich dystansach. Wielka w tym zasługa Pana mł. insp. dr. Krzysztofa Ogrońskiego, Komendanta Stołecznego Policji, który umożliwił przewiezienie paczek z Warszawy na miejsce akcji, a także osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Spotkanie Mikołaja z przybyłymi na nie osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, reprezentującymi ośrodki Olimpiad Specjalnych działające na terenie województwa podlaskiego, przebiegało jak zawsze w świątecznej, pełnej radości atmosferze.

Organizatorzy tego wydarzenia składając serdeczne podziękowania darczyńcom głęboko wierzą w to, że za sprawą łańcucha ludzi wielkiego serca, ludzi dobrej woli, osiemdziesiąt osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób tak srodze potraktowanych przez los, pochodzących bardzo często z biednych domów, będzie miało dostatnie i radosne Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.