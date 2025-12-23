Dzielnicowy z Ciechanowca z pomocą dla seniora Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Posterunku Policji w Ciechanowcu po raz kolejny udowodnił, że służba w Policji to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo, ale również wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Policjant z własnej inicjatywy zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla samotnego mieszkańca gminy Klukowo.

78-letni mężczyzna z gminy Klukowo żyje samotnie i znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Senior od dłuższego czasu zmaga się z ubóstwem i brakiem podstawowych środków do codziennego funkcjonowania. Dzielnicowy z Posterunku Policji w Ciechanowcu znając jego sytuację postanowił mu pomóc. Policjant z własnej inicjatywy zorganizował zbiórkę, podczas której udało się zgromadzić najpotrzebniejsze rzeczy - odzież, artykuły spożywcze oraz środki czystości. W akcję aktywnie włączyli się również wolontariusze, którzy wsparli dzielnicowego w przygotowaniu paczek. Moment przekazania zebranych rzeczy był dla seniora ogromnym zaskoczeniem. Mężczyzna nie krył wzruszenia i radości - pomoc okazała się dla niego nie tylko realnym wsparciem materialnym, ale także dowodem, że nie jest sam i ktoś o nim pamięta. Wzruszenie było tak duże, że w oku 78-latka zakręciła się łza. Warto podkreślić, że dzielnicowy z Posterunku Policji w Ciechanowcu wielokrotnie udowadnia, że pomaganie innym jest dla niego czymś naturalnym - nie tylko w czasie służby. W 2024 roku podczas swojego urlopu, pojechał pomagać osobom dotkniętym skutkami powodzi.

Pamiętajmy, że wokół nas mogą znajdować się osoby, które potrzebują wsparcia, lecz same nie potrafią o nie poprosić. Szczególnie w okresie niskich temperatur panujących na zewnątrz zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nie bądźmy obojętni - każda reakcja, nawet pozornie drobna, może mieć ogromne znaczenie i realnie pomóc komuś przetrwać trudny czas. Wspólna wrażliwość i zaangażowanie budują bezpieczną i odpowiedzialną lokalną społeczność.