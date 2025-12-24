Policjanci pomogli seniorowi bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 24.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Radomiu udzielili pomocy 82-letniemu mieszkańcowi miasta, który upadł na chodniku w czasie nocnego spaceru. Dzięki szybkiej reakcji policjantów senior bezpiecznie dotarł do domu, a funkcjonariusze przypominają, jak ważna jest czujność i gotowość do pomocy osobom potrzebującym – zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Tuż przed północą 16 grudnia 2025 r., podczas patrolowania ulic Radomia, policjanci z Oddziału Prewencji Policji zauważyli leżącego na chodniku starszego mężczyznę, który bezskutecznie próbował się podnieść. Natychmiast ruszyli mu z pomocą.

Okazało się, że jest to 82-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna wyszedł na spacer i wracał do domu, jednak z powodu problemów z poruszaniem się stracił równowagę i upadł. Tej nocy panowała niska temperatura powietrza, co mogło stanowić dodatkowe zagrożenie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa.

Policjanci pomogli 82-latkowi wstać, sprawdzili jego stan zdrowia – nie wymagał on interwencji medycznej. Następnie zaopiekowali się seniorem i bezpiecznie odprowadzili go do miejsca zamieszkania, gdzie przekazali pod opiekę żony. Kobieta była bardzo wdzięczna funkcjonariuszom za okazaną pomoc.

Policja apeluje: zawsze reagujmy, gdy widzimy osobę, która może potrzebować pomocy. Szybka reakcja i zwykła ludzka życzliwość mogą zapobiec nieszczęściu, uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie – szczególnie w okresie zimowym, gdy niskie temperatury zwiększają ryzyko dla osób starszych i schorowanych. Nie bądźmy obojętni – jedna interwencja może zrobić ogromną różnicę.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/ al