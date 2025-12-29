Oszuści cały czas działają! Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Apelujemy o zachowanie ostrożności i rozwagi w związku z pojawiającymi się przypadkami oszustw na szkodę osób starszych. Sprawcy nie mając żadnych skrupułów. Wykorzystują ufność seniorów i okradają ich z oszczędności, często całego życia. Niestety do takich przypadków doszło na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Przestępcy tak zmanipulowali dwoje seniorów, że uwierzyli oni w opowiedziane przez nich historię. Podczas rozmów ze sprawcami byli przekonani, że pomagają w tzw. „załatwieniu sprawy” najbliższym, którzy mieli być sprawcami wypadków drogowych.

W sobotę, 27 grudnia 2025 r., około godziny 22:00, do 83-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego zadzwoniła kobieta, która poinformowała go, że jego córka spowodowała wypadek drogowy. Następnie przekazała mu informację, że pokrzywdzona, która jest w ciąży znajduje się w szpitalu, oraz że życie kobiety oraz dziecka jest zagrożone. Telefoniczna rozmówczyni podkreślała, iż należy natychmiast wpłacić kaucję, by jego córka nie trafiła do więzienia. Kolejno dla uwiarygodnienia oszustwa z seniorem skontaktował się mężczyzna, który przedstawił się za prokuratora i potwierdził przedstawioną wcześniej historię.

Zmanipulowany przez oszustów 83-latek zgodził się na współpracę i przekazał łącznie w różnych walutach przestępcom około 180 000 złotych. Po odbiór gotówki około godziny 2:00 zgłosił się nieznany mu mężczyzna, który rzekomo miał być adwokatem. Po kilku godzinach kiedy ze zgłaszającym skontaktowała się prawdziwa córka okazało się, że padł on ofiarą oszustów.

Tego samego dnia oszuści zadzwonili jeszcze do 79-letniej ostrowczanki, która uwierzyła fałszywemu policjantowi, że jej syn miał drogowy wypadek. I w tym przypadku seniorka uwierzyła sprawcom i około godziny 4:00 przekazała oszustom 110 000 złotych.

Apelujemy o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z nieznajomymi osobami. Oszuści niestety wykorzystują najczęściej zaufanie, chęć pomocy, litość oraz „dobre serce” starszych osób.

Pamiętajmy! Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im gotówki, czy też wartościowych rzeczy. Jeżeli odbierzesz podobny telefon, bądź pewny, że to próba oszustwa. Nigdy nie oddawaj obcym osobom jakichkolwiek pieniędzy i cennych rzeczy!

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadamiajmy o tym fakcie Policję, osobiście bądź telefonicznie.