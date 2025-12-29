Kiedy liczą się minuty Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Czas, opanowanie i odpowiednie słowa wypowiedziane we właściwym momencie po raz kolejny odegrały kluczową rolę w ratowaniu ludzkiego życia. W ciągu zaledwie dwóch tygodni dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku po raz drugi skutecznie pomógł osobie znajdującej się w kryzysie emocjonalnym.

28 grudnia br., po godzinie 4:00 nad ranem, do radomszczańskich policjantów wpłynęła informacja od rodziny 25-letniego mężczyzny. Bliscy obawiali się o jego zdrowie i życie, wskazując, że znajduje się on w złym stanie psychicznym.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku aspirant sztabowy Paweł Kubasiak, natychmiast nawiązał kontakt telefoniczny z 25-latkiem. Rozmowa trwała ponad 10 minut. Policjant, zachowując spokój, cierpliwość i pełne zaangażowanie, prowadził ją w taki sposób, aby uspokoić rozmówcę, zdobyć jego zaufanie oraz ustalić miejsce jego pobytu. Równolegle do rozmowy dyżurny skierował policyjne patrole we wskazany rejon. Po ustaleniu dokładnej lokalizacji mężczyzny funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i udzielili mu niezbędnej pomocy. 25-latek został następnie przekazany pod specjalistyczną opiekę.

To już druga podobna interwencja z udziałem tego samego dyżurnego w krótkim odstępie czasu. 12 grudnia br. aspirant sztabowy Paweł Kubasiak przez blisko pół godziny pozostawał w telefonicznym kontakcie z 62-letnim mężczyzną znajdującym się w kryzysie emocjonalnym. Wówczas również dzięki spokojnej rozmowie oraz skoordynowanym działaniom policjantów w terenie pomoc dotarła na czas, a mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Obie te sytuacje pokazują, jak ogromne znaczenie ma praca policjantów pełniących służbę dyżurną. To właśnie oni bardzo często jako pierwsi odbierają zgłoszenia, prowadzą trudne rozmowy i koordynują działania ratunkowe. Choć ich praca nie zawsze jest widoczna, jej efekty mają realny wpływ na ludzkie życie.

Policjanci przypominają, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. W takich momentach niezwykle ważne jest, aby nie pozostawać samemu i szukać wsparcia. Pomoc można uzyskać zarówno u bliskich, jak i w odpowiednich instytucjach oraz służbach. Jeśli zauważysz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje pomocy - reaguj. Szybka reakcja może uratować życie.

( KWP w Łodzi / mw)