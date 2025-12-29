W odpowiednim miejscu i czasie Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" jest zawsze aktualne. Policjanci pomogli wyziębionemu 79-latkowi. Mężczyzna przewrócił się na rowerze. Nie dał rady podnieść się i był w stanie ciężkiej hipotermii. Pomoc mundurowych na szczęście nadeszła w porę.

Wczoraj, wczesnym rankiem policjanci podczas patrolu obrzeży Kolna zauważyli leżącego na drodze przy kompleksie leśnym starszego mężczyznę. Obok niego leżał rower. Senior był bardzo wyziębiony, nie miał na sobie butów, a jego tętno i oddech były słabo wyczuwalne. Mężczyzna był przytomny, jednak nie był w stanie mówić.

Okazało się, że to 79-letni mieszkaniec gminy Kolno, który jak ustalili policjanci jechał rano do kościoła. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. U 79-latka stwierdzono stan ciężkiej hipotermii.

Policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie i uratowali to co najcenniejsze - ludzkie życie.