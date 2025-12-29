Policjanci pomogli 49-latkowi, któremu groziło wychłodzenie Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Dzięki informacji przekazanej przez świadka, funkcjonariusze niżańskiej komendy pomogli 49-latkowi, któremu groziło wychłodzenie organizmu.

W okresie zimowym, kiedy panują niskie temperatury, funkcjonariusze sprawdzają każde zgłoszenie dotyczące osób przebywających na zewnątrz, których życie lub zdrowie mogą być zagrożone na skutek wychłodzenia organizmu. Taki sygnał, w miniony poniedziałek po godz. 21, otrzymali niżańscy policjanci. Ze zgłoszenia wynikało, że w rejonie jednego ze sklepów w miejscowości Jeżowe, na ławce, leży mężczyzna.

Policjanci potwierdzili zgłoszenie. We wskazanym miejscu znaleźli nietrzeźwego 49-latka. Z uwagi na stan, w jakim się znajdował, kontakt z nim był utrudniony. Mężczyzna trafił do wytrzeźwienia.

Okres zimowy to niebezpieczny czas dla osób bezdomnych, starszych i samotnych, ale też nietrzeźwych przebywających na zewnątrz. Policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorowana jest sytuacja tych osób i oferowana pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Funkcjonariusze, odnajdując takie osoby, proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Jednym z najczęstszych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, jednak po jakimś czasie jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dlatego nie należy przechodzić obojętnie obok takich osób. Pamiętajmy, że wymagają one od nas szczególnej pomocy - człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Policjanci apelują! Nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka. I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112!