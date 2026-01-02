Bankowcy dla CyberEdukacji: Uważaj na fałszywe linki w mediach społecznościowych! Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Sensacyjne nagłówki w mediach społecznościowych coraz częściej okazują się cyberpułapką prowadzącą do kradzieży kont i pieniędzy. Obejrzyj film z udziałem Olgi Bołądź i dowiedz się, jak skutecznie chronić się przed cyberprzestępcami.

Jak działa oszustwo z fałszywym linkiem?

Cyberprzestępcy publikują w mediach społecznościowych emocjonalne wpisy, najczęściej dotyczące rzekomych porwań lub zaginięć dzieci, a także sensacyjnych nagrań z monitoringu. Do postów dołączane są linki, które po kliknięciu przekierowują użytkownika na fałszywe strony łudząco przypominające popularne portale społecznościowe.

Ofiara proszona jest o ponowne zalogowanie się, co umożliwia przestępcom przechwycenie danych dostępowych i przejęcie konta. Następnie oszuści podszywają się pod właściciela profilu i wykorzystują zaufanie jego znajomych, prosząc o pilną pomoc finansową, najczęściej w formie szybkiego przelewu na kod.

Olga Bołądź ostrzega: „Cyberoszuści potrafią wykorzystać numer telefonu kogoś, kogo znasz”

- Moja znajoma kliknęła w post o rzekomym porwaniu dziecka i podała swoje dane. Chwilę później odebrała telefon od fałszywego policjanta, a potem od porywaczy, którzy zażądali okupu. Usłyszała w słuchawce głos swojej córki sklonowany przez sztuczną inteligencję. Na szczęście córka w tym czasie wracała spokojnie ze szkoły, ale trauma została - mówi Olga Bołądź, ambasadorka kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać na fałszywe inwestycje:

Jak chronić się przed fałszywymi linkami?

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją apelują:

Nie klikaj w sensacyjne linki z nieznanych źródeł;

Nie loguj się do portali społecznościowych przez podejrzane strony;

Chroń swoje hasła i nie udostępniaj danych do logowania;

Zawsze weryfikuj prośby o przelew lub szybki przelew na kod - nawet od znajomych.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.