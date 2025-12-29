Aresztowany za 4 rozboje z użyciem noża Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci zatrzymali 34-latka podejrzanego o 4 rozboje. Mężczyzna wchodził do sklepów spożywczych i przy użyciu noża groził jego pracownikom oraz żądał wydania pieniędzy z kas. Mundurowi tuż po ostatnim zdarzeniu zatrzymali mieszkańca Kędzierzyna-Koźla. Teraz mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 23.12.br., policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kedzierzynie-Koźlu zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie serii rozbojów na terenie miasta. Do zatrzymania doszło bezpośrednio po kolejnym przestępstwie, którego dopuścił się mężczyzna.

Jak wynika z ustaleń mundurowych, do pierwszego zdarzenia doszło w połowie października 2025 roku. Sprawca za każdym razem działał tak samo: wchodził do sklepu spożywczego i grożąc nożem pracownikom placówki, żądał wydania pieniędzy z kasy. Funkcjonariusze od momentu otrzymania pierwszego zgłoszenia prowadzili intensywne działania operacyjne, mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny i jego zatrzymanie. Mimo że mężczyzna próbował ukryć się przed organami ścigania, nie uniknął odpowiedzialności karnej. Dzięki intensywnej pracy kędzierzyńsko-kozielskich policjantów podejrzewany został zatrzymany krótko po dokonaniu kolejnego rozboju.

Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. W trakcie czynności procesowych przyznał się do popełnienia 4 rozbojów, kradzieży gotówki i alkoholu oraz papierosów na łączną kwotę ponad 10 tysięcy złotych.

Na wniosek policjantów i prokuratora sąd aresztował podejrzanego na 2 miesiące. Za popełnione przestępstwa 34-latkowi grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Opolu / mw)