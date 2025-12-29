Sylwester i Nowy Rok - wzajemna odpowiedzialność za zachowanie porządku i bezpieczeństwa Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Sylwester i Nowy Rok to czas radosnego świętowania oraz spotkań towarzyskich. To również okres, w którym służby odnotowują zwiększoną liczbę zdarzeń związanych z nieodpowiedzialnymi zachowaniami, w tym niewłaściwym używaniem wyrobów pirotechnicznych, zakłócaniem porządku publicznego, czy narażaniem zdrowia i życia innych osób. Dlatego Policja apeluje o rozwagę, odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo zaczyna się od rozsądnych decyzji

Jednym z elementów sylwestrowej tradycji jest używanie fajerwerków. Należy jednak pamiętać, że wyroby pirotechniczne to materiały potencjalnie niebezpieczne, których niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, pożarów oraz innych zagrożeń.

Decydując się na zakup wyrobów pirotechnicznych:

kupujmy je wyłącznie w sprawdzonych i legalnie działających punktach sprzedaży, które spełniają wymogi dotyczące przechowywania i dystrybucji takich produktów,

sprawdzajmy, czy opakowanie nie jest uszkodzone lub zdeformowane,

upewnijmy się, że produkt posiada instrukcję użytkowania w języku polskim, oznaczenie CE, dane producenta lub importera oraz informację o terminie ważności,

pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

W przypadku ujawnienia sprzedaży fajerwerków dzieciom lub młodzieży, należy niezwłocznie poinformować Policję.

Podczas używania fajerwerków:

zachowujmy bezpieczną odległość od innych osób i budynków,

używajmy ich wyłącznie na otwartej przestrzeni, z dala od materiałów łatwopalnych,

nigdy nie odpalajmy fajerwerków w rękach, ani nie kierujmy ich w stronę ludzi lub zwierząt,

nie próbujmy ponownie odpalać niewybuchów, ani rozbierać wyrobów pirotechnicznych,

nie pozwalajmy dzieciom na samodzielne odpalanie fajerwerków. Wyroby pirotechniczne mogą być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Nieprawidłowe używanie środków pirotechnicznych może skutkować odpowiedzialnością prawną, utratą zdrowia, a nawet życia.

Pamiętajmy o innych - cisza, spokój i porządek publiczny

Sylwestrowa noc to nie dla wszystkich czas radosnej zabawy. Nadmierny hałas może powodować stres i dyskomfort u osób starszych, chorych, a także u dzieci. Przypominamy, że przepisy kodeksu wykroczeń przewidują odpowiedzialność za zakłócanie ciszy, spokoju i porządku publicznego, a regulacje prawa lokalnego mogą dodatkowo ograniczać czas i miejsca używania fajerwerków.

Szczególnie narażone na stres w czasie Sylwestra są zwierzęta domowe. Huk wybuchów i błyski fajerwerków mogą wywoływać u nich silny lęk, prowadzący nawet do ucieczek lub urazów.

W trosce o zwierzęta:

nie pozostawiajmy ich samych w domu w czasie największego natężenia hałasu,

wyprowadzajmy psy na smyczy, najlepiej przed rozpoczęciem sylwestrowych pokazów,

zapewnijmy zwierzętom spokojne, bezpieczne miejsce w mieszkaniu,

zamknijmy drzwi, bramy i furtki, aby zapobiec ucieczce.

Zadbajmy o to, aby Sylwester i Nowy Rok były czasem radości i kojarzyły się z miłym spędzaniem czasu. Kierujmy się rozwagą i reagujmy na niebezpieczne zachowania. Wspólnie możemy sprawić, że ten czas będzie dla nas wyjątkowy i bezpieczny.

Bądźmy odpowiedzialni. Bezpieczny Sylwester to dobry początek Nowego Roku.