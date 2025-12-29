Kierowco - myśl trzeźwo! Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Od 30 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. Policja, Yanosik oraz firma Screen Network ponownie prowadzić będą ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Myśl Trzeźwo”.

Celem działań jest uświadamianie kierowcom zarówno skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu - ryzyko spowodowania wypadku drogowego bądź kolizji, jak i odpowiedzialności karnej za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Nie bez powodu akcja „Myśl Trzeźwo” ma swój początek tuż przed Sylwestrem i trwa przez cały karnawał. To czas spotkań towarzyskich, imprez i powrotów do domu, często w godzinach nocnych. Pamiętajmy, każdy kierowca prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli więc zdecydujemy się pojechać na zabawę Sylwestrową czy karnawałową, pomyślmy jak bezpiecznie wrócić do domu.

Warto też wiedzieć, że alkohol w organizmie pozostaje przez długi czas. Dlatego, aby się upewnić, że możemy wsiąść za kierownicę samochodu należy sprawdzić zawartość alkoholu w organizmie - badanie można wykonać w jednostkach Policji.

W 2024 roku policjanci przeprowadzili 16 038 095 badań kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Liczba ta świadczy o tym, że osoby prowadzące pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie mogą czuć się bezkarne, bowiem prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu jest bardzo duże, a konsekwencje poważne, w tym utrata prawa jazdy oraz w określonych przypadkach - konfiskata pojazdu.

Przesłanie akcji „Myśl Trzeźwo” będzie promowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w aplikacji Yanosik, która udostępni kierowcom materiały edukacyjne dotyczące konsekwencji prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, opracowane w formie quizu.

Przekaz wzmocni firma Screen Network, która na ekranach LED rozlokowanych na terenie całego kraju będzie emitowała spot akcji.

BRD KGP