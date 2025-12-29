Przejęty nielegalny tytoń i papierosy Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali na terenie Wałcza 3 mężczyzn, którzy posiadali łącznie 868 kilogramów tytoniu oraz ponad 23 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Swoim działaniem narazili Skarb Państwa na straty w wysokości blisko miliona złotych.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informacje, z których wynikało, że trzech mieszkańców powiatu wałeckiego może posiadać nielegalny tytoń i papierosy.

16 grudnia br. funkcjonariusze przeprowadzili realizację, w trakcie której zatrzymali trzech podejrzanych. Pierwszy z nich został zatrzymany w swoim domu. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli u 44-latka 222 kilogramy krajanki tytoniowej oraz 14 400 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kolejnych dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w pojeździe, w którym przewozili nielegalny tytoń w ilości 646 kilogramów. W trakcie czynności okazało się, że należy on do 43-latka. 52-latek natomiast posiadał w swoim miejscu zamieszkania 8980 sztuk nielegalnych papierosów.

Łącznie policjanci zabezpieczyli 868 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 23 380 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze u mężczyzn znaleźli też ponad 57 tysięcy złotych gotówki, która została zabezpieczona na poczet przyszłej kary. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła 988 325 złotych.

Sprawcy usłyszeli zarzuty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego skarbowego sprawcom grozi kara pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.