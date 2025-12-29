Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Już w styczniu 2026 roku planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 4, gdzie ma funkcjonować Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu. To inwestycja, która po ponad 22 latach ma przywrócić w garnizonie opolskim ośrodek szkolenia dla policjantów.

W 2025 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu podjęto decyzję o rozpoczęciu prac modernizacyjnych budynku przy ulicy Wojciecha Korfantego 4, gdzie ma funkcjonować Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, która da możliwość szkolenia policjantów w nowoczesnych warunkach, przy centralizacji wszystkich szkoleniowych przedsięwzięć. Od kilku już lat w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu prowadzone są m.in. hybrydowe kursy podoficerskie i aspiranckie. Polegają one na współpracy pomiędzy placówką dydaktyczną a komendą wojewódzką. W garnizonie opolskim organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Opolu. Zajęcia odbywają się w dwóch formach: zdalnej - prowadzonej przez wykładowców najczęściej Szkoły Policji w Katowicach i bezpośredniej - prowadzonej przez wykładowców stowarzyszonych - policjantów z KWP w Opolu. Z częścią wykładową słuchacze mogą zapoznać się dzięki systemowi wideokonferencji. Prowadzenie części ćwiczeniowej jest domeną policjantów z KWP w Opolu, pełniących funkcję wykładowców. Na czas kursów do komendy kierowani są funkcjonariusze z całego województwa, którzy jednak potrzebują odpowiednich warunków lokalowych, aby zajęcia mogły odbywać się w nowoczesnych i komfortowych warunkach dla mundurowych.

Poza kursami hybrydowymi Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Opolu prowadzi m.in. szkolenia z taktyk i technik interwencji czy też w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także doskonalenie zawodowe dla policjantów posiadających tytuł zawodowy ratownika i potwierdzających uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ze względów lokalowych, zajęcia te odbywały się w różnych lokalizacjach m.in. w pomieszczeniach Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

W ramach modernizacji budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 4 na Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu przygotowane zostaną:

pomieszczenia dydaktyczne z salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć stacjonarnych, jak i w formie kształcenia na odległość;

pracownia komputerowa wyposażona w 12 stanowisk pracy dla słuchaczy oraz ekranu centralnego i stanowiska dla wykładowcy;

sala treningowa do ćwiczeń z zakresu technik interwencji policyjnych, technik obezwładniania, samoobrony oraz symulacji sytuacji zagrożenia, a także przestrzeń magazynowa na sprzęt sportowy i pozoracyjny;

przygotowanie zaplecza socjalnego i technicznego.

To nie będzie pierwsza taka placówka dydaktyczna na Opolszczyźnie. W Brzegu przed laty funkcjonował Ośrodek Szkolenia Policji, który prowadził swoją działalność dydaktyczną przez blisko 13 lat. Oprócz policjantów z terenu województwa opolskiego szkolili się tutaj słuchacze z całej Polski, m.in. z Rzeszowa, Olsztyna, Szczecina i Białegostoku.

Od 1990 do 2003 r. w ośrodku wyszkolono blisko 5 000 kursantów. Nabory dotyczyły kursów podstawowych, podoficerskich, a także żołnierzy rezerwy. Wykwalifikowana kadra prowadziła zajęcia z prewencji, prawa administracyjnego i karnego, technik kryminalistyki, wyszkolenia strzeleckiego, taktyk i technik interwencji, a także pierwszej pomocy medycznej. Prowadzono tu również kursy straży miejskiej, a po 2000 roku szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji samorządowych z zakresu kierowania ruchem drogowym. W tym zakresie wyszkolono blisko 1000 słuchaczy. Obecnie w dawnej siedzibie szkoły policyjnej planowane jest utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.

Ośrodek Szkolenia Policji w Opolu to inwestycja w wykształcenie i rozwój policjantów garnizonu opolskiego. Koszy inwestycji szacowany jest na ponad 8,5 mln zł .

(KWP w Opolu / mw)