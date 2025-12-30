Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić rondo Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Stalowowolscy policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić rondo. Niewidomy senior, przechodząc przez przejście dla pieszych, omyłkowo zszedł z wyznaczonej trasy i znalazł się na jezdni. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna bezpiecznie dotarł na chodnik.

Szybka reakcja policjantów zapobiegła potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Mundurowi, przejeżdżając przez jedno ze stalowowolskich rond, zauważyli mężczyznę idącego środkiem jezdni. Zatrzymali radiowóz i postanowili sprawdzić co było powodem takiego zachowania. Okazało się, że mężczyzna był osobą niewidomą i omyłkowo zszedł z przejścia dla pieszych i stracił orientację, przez co znalazł się na jezdni.

Mężczyzna, nieświadomy zagrożenia, próbował samodzielnie zorientować się w sytuacji. Policjanci natychmiast zareagowali i bezpiecznie przeprowadzili go na chodnik. Senior nie wymagał pomocy.

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które towarzyszy policjantom podczas codziennej służby. Ta interwencja to kolejne potwierdzenie, że policyjna służba to nie tylko interwencje wobec osób łamiących przepisy, ale również codzienna pomoc mieszkańcom.