Aresztowany za atak z maczetą i ciężkie uszkodzenie ciała Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Prudniccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ciężkie uszkodzenie ciała. 38-latek pobił, a następnie zaatakował maczetą swojego znajomego. Powodem ataku był spór dotyczący niewyłączenia palnika gazowego po przygotowaniu posiłku. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Prudniku. Dyżurny prudnickiej komendy otrzymał zgłoszenie o napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Według ustaleń śledczych przyczyną agresji 39-letniego mężczyzny był spór dotyczący niewyłączenia palnika gazowego po przygotowaniu posiłku. Agresor najpierw wielokrotnie uderzył 55-latka pięściami i kastetem w okolice twarzy, a następnie zadał mu kilka ciosów maczetą, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia przed przybyciem patrolu.

Natychmiast na miejsce została skierowana karetka pogotowia i prudniccy policjanci, którzy rozpoczęli poszukiwania za 39-letnim mężczyzną. W szeroko zakrojone działania poszukiwawcze zaangażowani zostali nie tylko policjanci z Prudnika, ale także z Brzegu, Namysłowa oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki ścisłej współpracy operacyjnej oraz wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu technicznego kryminalni precyzyjnie wytypowali miejsce pobytu podejrzewanego. Pokrzywdzony w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala i przebywa pod opieką medyków.

Finał działań miał miejsce w Grotkowie, gdzie w jednym z budynków wielorodzinnych mundurowi zatrzymali ukrywającego się 39-latka. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut z art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu karnego, dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zatrzymanemu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Opolu / mw)

