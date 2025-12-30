Policjanci odnaleźli wyziębioną 32-latkę, która leżała 5 godzin na polu na mrozie Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Wczoraj policjanci z Posterunku Policji w Trzeszczanach odnaleźli leżącą na polach skąpo ubraną, z gołymi stopami 32-latkę. Kobieta leżała na mrozie przez 5 godzin i była bardzo wyziębiona. Kiedy udało im się ją przenieść do radiowozu i odrobinę rozgrzać przyjechała na miejsce karetka pogotowia, która przewiozła kobietę do szpitala. Temperatury są coraz niższe, dlatego reagujmy, kiedy widzimy osobę narażoną na wychłodzenie. Jeden nasz telefon może uratować ludzkie życie.

Do zdarzenia doszło wczoraj na ternie gminy Uchanie. Policjanci z Posterunku Policji w Trzeszczanach po godzinie 15:00 otrzymali zgłoszenie telefoniczne od zaniepokojonej kobiety, że jej siostra rano miała wyjść do pobliskiego sklepu i do tej pory nie powróciła i nie ma z nią kontaktu. Pani Kierownik z Posterunku Policji w Trzeszczanach wraz z dochodzeniowcem pojechali na miejsce, aby sprawdzić, co się wydarzyło. Sprawdzili pobliskie zabudowania. Pojechali także do sklepu gdzie miała tego dnia udać się kobieta.

Jak ustalono kobieta była w sklepie w godzinach porannych i do godziny 15:00 nie dotarła do domu. Policjanci postanowili więc sprawdzić całą drogę przez pola, którą kobieta chodziła do sklepu. Zapadał już zmrok i widoczność była coraz gorsza. W pewnym momencie funkcjonariusze zobaczyli kobietę leżącą na polu. 32-latka była bardzo skąpo ubrana, miała gołe stopy i ręce oraz odkryte plecy. Kobieta była bardzo wyziębiona i nie mogła się ruszać. Policjanci z trudem przenieśli ją do radiowozu, położyli na tylnej kanapie siedzenia i próbowali ogrzać. Wezwali karetkę pogotowia na miejsce. Po przybyciu na miejsce ratowników 32-latka została przetransportowana do szpitala gdzie otrzymała pomoc medyczną.

Robi się coraz zimniej. Po raz kolejny zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z listy dostępnych oznaczeń na KMZB należy wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie.

Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, że nasze działania mogą uratować czyjeś życie.