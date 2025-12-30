Nietrzeźwy pacjent zaatakował ratowników medycznych, groził im, naruszył nietykalność oraz zniszczył mienie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Nietrzeźwy pacjent zaatakował ratowników medycznych, groził im, naruszył nietykalność oraz zniszczył mienie

Data publikacji 30.12.2025
Powrót
Drukuj

28 grudnia około godziny 4.00 rano, w Wejherowie, doszło do poważnego incydentu z udziałem 19-letniego mężczyzny, który będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował zespół ratowników medycznych. Mężczyzna wykazał się skrajną agresją, co skutkowało naruszeniem nietykalności cielesnej ratowników oraz groźbami karalnymi. W wyniku tych wydarzeń, trzech ratowników medycznych zostało pokrzywdzonych, a mienie uszkodzone. Wobec agresora policjanci podjęli działania, w wyniku których doszło do jego zatrzymania i osadzenia w policyjnym areszcie. Obecnie oczekuje na postawienie zarzutów w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zostali wezwani na miejsce przez załogę medyczną, która potrzebowała wsparcia wobec agresywnego pacjenta. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu, tracąc i odzyskując świadomość, stawał się coraz bardziej agresywny i kierował swoje zachowanie wobec każdej osoby znajdującej się w otoczeniu. Ratownicy medyczni, którzy zostali do niego wezwani, udzielając mu pomocy w związku ze stanem zdrowia, stali się obiektem agresji i jeden z nich został uderzony i kopnięty w twarz, co skutkowało spowodowaniem obrażeń. Mężczyzna kierował również groźby karalne wobec ratowników, znieważył jednego z nich oraz uszkodził nosze, na których udzielano mu pomocy.

Ze względu na stan zdrowia mężczyzna początkowo przebywał w szpitalu. Po ustaniu przeszkód medycznych uniemożliwiających zatrzymanie, policjanci doprowadzili go do policyjnego aresztu. Obecnie przebywa w dyspozycji policjantów, ale jeszcze dziś zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, gdzie usłyszy zarzuty. Niewykluczone jest zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

(KWP w Gdańsku / mw)

Powrót na górę strony