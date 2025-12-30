Nietrzeźwy pacjent zaatakował ratowników medycznych, groził im, naruszył nietykalność oraz zniszczył mienie Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj 28 grudnia około godziny 4.00 rano, w Wejherowie, doszło do poważnego incydentu z udziałem 19-letniego mężczyzny, który będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował zespół ratowników medycznych. Mężczyzna wykazał się skrajną agresją, co skutkowało naruszeniem nietykalności cielesnej ratowników oraz groźbami karalnymi. W wyniku tych wydarzeń, trzech ratowników medycznych zostało pokrzywdzonych, a mienie uszkodzone. Wobec agresora policjanci podjęli działania, w wyniku których doszło do jego zatrzymania i osadzenia w policyjnym areszcie. Obecnie oczekuje na postawienie zarzutów w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zostali wezwani na miejsce przez załogę medyczną, która potrzebowała wsparcia wobec agresywnego pacjenta. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu, tracąc i odzyskując świadomość, stawał się coraz bardziej agresywny i kierował swoje zachowanie wobec każdej osoby znajdującej się w otoczeniu. Ratownicy medyczni, którzy zostali do niego wezwani, udzielając mu pomocy w związku ze stanem zdrowia, stali się obiektem agresji i jeden z nich został uderzony i kopnięty w twarz, co skutkowało spowodowaniem obrażeń. Mężczyzna kierował również groźby karalne wobec ratowników, znieważył jednego z nich oraz uszkodził nosze, na których udzielano mu pomocy.

Ze względu na stan zdrowia mężczyzna początkowo przebywał w szpitalu. Po ustaniu przeszkód medycznych uniemożliwiających zatrzymanie, policjanci doprowadzili go do policyjnego aresztu. Obecnie przebywa w dyspozycji policjantów, ale jeszcze dziś zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, gdzie usłyszy zarzuty. Niewykluczone jest zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.