Miał być marynarzem, okazał się oszustem Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Ponad 400 tys. złotych straciła 56-latka, która na portalu społecznościowym poznała mężczyznę podającego się za marynarza. Oszust stopniowo pozyskiwał zaufanie kobiety i w pewnym momencie poprosił o pomoc w wysyłce dokumentów i pieniędzy. Zadaniem pokrzywdzonej było opłacenie pośredników. Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami i apelują o rozwagę i ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

W listopadzie 2024 roku mężczyzna podający się za marynarza stacjonującego u wybrzeży Somalii nawiązał kontakt z 56-latką. Początkowo wymiana wiadomości odbywała się za pośrednictwem portalu społecznościowego. Z czasem pojawiły się inne komunikatory internetowe. Sprawca stopniowo zyskiwał zaufanie kobiety. W pewnym momencie poprosił o pomoc w wysyłce dokumentów i pieniędzy. Jego statek miał się zepsuć i istniało ryzyko ataku piratów. Zadaniem pokrzywdzonej było opłacenie pośredników i kurierów. Przesyłka miała być wyjątkowo cenna. Kobieta przez kilka miesięcy opłacała różne transakcje, by nie stracić paczki. Łącznie przelała oszustowi ponad 400 tysięcy złotych.

Wczoraj 56-latka zgłosiła się do lubelskich policjantów. Złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Pamiętajmy, aby zawierając nowe znajomości być ostrożnym, zwłaszcza gdy nowo poznana osoba oczekuje od nas pieniędzy. Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania, a ich specjalnością jest wzbudzanie skrajnych emocji. Oszuści rozkochują swoje ofiary, chcą by się nad nimi litować, współczuć im, martwić się o nich, a nawet się ich bać. O wszystkich próbach i wyłudzeniach pieniędzy należy informować Policję.