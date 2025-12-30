Policjanci interweniowali wobec pijanej nastolatki zagrożonej wychłodzeniem Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Wyjaśniamy zdarzenie z udziałem pijanej nastolatki, która wychłodzona i przemoczona znajdowała się w okolicy rzeki Włodawka. Została przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak ustalili wstępnie policjanci dziewczyna wspólnie ze znajomymi wcześniej spożywała alkohol, który najpierw kupiły jej najprawdopodobniej przypadkowe osoby, później miała kupić go sama. Sytuacja była poważna, bo nastolatka była tak pijana, że w pewnym momencie wpadła do rzeki. Służby powiadomił jej znajomy, który pojawił się na miejscu po otrzymanym telefonie, że może potrzebować pomocy.

Wczoraj około godziny 13:30 dyżurny włodawskiej komendy odebrał zgłoszenie, że na ulicy Podzamcze we Włodawie znajduje się nietrzeźwa kobieta zagrożona wychłodzeniem. Na miejsce został skierowany patrol, który potwierdził zgłoszenie i zastał pod widocznym działaniem alkoholu 13-letnią dziewczynę. Z uwagi na znaczne wychłodzenie nastolatka została przetransportowana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Policjanci ustalili, że dziewczyna wspólnie z koleżankami miała spożywać alkohol. Najpierw kupiony przez najprawdopodobniej przypadkowo spotkane osoby pod sklepem, później sama miała kupować trunki z promilami.Następnie dziewczyna wraz ze swoimi znajomymi miała przebywać w okolicy rzeki Włodawka gdzie spożywali alkohol. W pewnym momencie była tak pijana, że wpadła do rzeki. Służby powiadomił ich 18-letni znajomy, kóry pojawił się na miejscu po otrzymanym telefonie, że mogą potrzebować pomocy.

Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia i prowadzimy czynności w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, rozpijania małoletnich oraz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. O sprawie zostanie rownież powiadomiony Sąd Rodzinny.

Apelujemy, aby zwłaszcza teraz kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury zwracać uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem. W każdym przypadku należy powiadmoć służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Taki telefon może uratować komuś życie.