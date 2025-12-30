Zimna krew i spryt 56-latka pokrzyżowały plany oszustów. 18-latek zatrzymany w powiecie myślenickim Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki opanowaniu, czujności i zdecydowanemu działaniu mieszkańca powiatu myślenickiego nie doszło do wyłudzenia 88 tysięcy złotych. Mężczyzna, do którego 27 grudnia br. zadzwonili oszuści działający metodą „na wypadek”, nie tylko nie dał się nabrać, ale wspólnie z policjantami przygotował pułapkę na młodego mężczyznę, który miał odebrać pieniądze.

27 grudnia br. 56-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego odebrał telefon od osób podających się za przedstawicieli służb. Rozmówcy przekazali mu dramatyczną informację, że jego córka miała spowodować poważny wypadek drogowy, w wyniku którego ucierpiała inna osoba. Twierdzili, że aby uniknąć konsekwencji karnych, niezbędne jest przekazanie gotówki w wysokości 88 tysięcy złotych. Mężczyzna bardzo szybko zorientował się, że ma do czynienia z próbą oszustwa, tym bardziej, że… nie ma córki. Zachował jednak zimną krew i nie dał tego po sobie poznać. Przez blisko dwie godziny prowadził rozmowę z oszustami, jednocześnie pozostając w kontakcie z policjantami. Wspólnie z funkcjonariuszami przygotował pułapkę na osoby, które miały odebrać pieniądze. Zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez oszustów, gotówka miała zostać zapakowana do reklamówki i pozostawiona w rejonie miejsca zamieszkania 56-latka. W rzeczywistości żadnych pieniędzy tam nie było - była za to starannie przygotowana zasadzka. Na miejsce taksówką przyjechał 18-letni mieszkaniec Krakowa, tzw. odbierak, który miał przejąć rzekomą gotówkę. Został on zatrzymany na gorącym uczynku.

Jak ustalili policjanci, tego samego dnia oszuści próbowali wyłudzić pieniądze również od innych osób, jednak ich działania były bezskuteczne.

29 grudnia br. zatrzymany 18-latek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Odpowie za próbę doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd, czyli za przestępstwo polegające na wyłudzaniu pieniędzy. Za tego typu czyn grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Postawa 56-letniego mieszkańca powiatu myślenickiego zasługuje na szczególne uznanie. Dzięki jego opanowaniu i odpowiedzialnej postawie udało się nie tylko zapobiec stracie pieniędzy, ale także przerwać przestępczy proceder.

Policja przypomina: policjanci, prokuratorzy ani przedstawiciele innych instytucji nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy przez telefon ani pozostawiania gotówki w reklamówkach czy przekazywania jej nieznanym osobom. Każdy taki telefon to próba oszustwa. W przypadku podejrzanych połączeń należy natychmiast rozłączyć się i skontaktować z numerem alarmowym 112.