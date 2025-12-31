Policjanci zatrzymali wielokrotnego włamywacza Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu zatrzymali 20 listopada br. 64-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne włamania do domów. Na miejsce przyjeżdżał najczęściej kradzionym wcześniej rowerem. Kradł głównie pieniądze i biżuterię. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu zajmowali się sprawą włamywacza, który od wielu miesięcy włamywał się do domów na terenie kilku województw. Zdarzenia zaczęły się w czerwcu br. Mechanizm działania sprawcy był zawsze taki sam. Mężczyzna przyjeżdżał w interesującą go okolicę samochodem lub pociągiem. Będąc już na miejscu najczęściej kradł rower i jechał nim w pobliże interesujących go domów. Pod osłoną nocy, wybierał te domy, w których było już ciemno, rolety były podniesione, a domownicy spali. Podejrzany rozwiercał ramę okienną i otwierał okno. Po wejściu do domu kradł pieniądze i biżuterię, po czym uciekał.

Ponieważ takich zdarzeń było więcej, sprawę przejęli policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. Posiadając dobre rozpoznanie, wytypowali osobę, która mogła mieć związek z tymi zdarzeniami. Po zweryfikowaniu posiadanych informacji ustalili, że głównym podejrzanym jest ponad 60-letni mężczyzna, mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Policjanci 20 listopada br. zatrzymali go na gorącym uczynku w Kościanie, chwilę po 2 kolejnych włamaniach, których dopuścił się tej samej nocy. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kościanie, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zatrzymany usłyszał 2 zarzuty kradzieży z włamaniem i 3 usiłowań. Niewykluczone, że ta liczba się zwiększy, ponieważ policjanci cały czas analizują podobne zdarzenia, do których doszło na terenie kraju. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.