Znieważył 12-latka z powodu przynależności rasowej - teraz odpowie za to przed sądem Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z bielskiej komendy zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który znieważył nastolatka tylko z powodu jego koloru skóry. Zdarzenie było szczególnie bulwersujące, ponieważ ofiarą agresji padł 12-letni chłopiec. Teraz zatrzymanemu grozi kara do 3 lat więzienia.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna znieważył słownie i opluł 12-letniego chłopca z powodu jego przynależności rasowej. Po zdarzeniu sprawca opuścił autobus komunikacji miejskiej i oddalił się w nieznanym kierunku.

Po zgłoszeniu, policjanci z wydziału kryminalnego bielskiej komendy Policji rozpoczęli poszukiwania sprawcy. W ich działaniach pomogła im analiza zapisu z monitoringu miejskiego. Śledczy ustalili ostatecznie tożsamość podejrzanego i zatrzymali go.

28-latek usłyszał zarzut dotyczący publicznego znieważenia osoby z powodu jej przynależności rasowej. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.

Stanowczo podkreślamy, że nie ma i nie będzie pobłażliwości wobec zachowań motywowanych nienawiścią. Sprawcy takich czynów nie mogą liczyć na anonimowość. Każde tego typu zdarzenie będzie skrupulatnie wyjaśniane, a osoby dopuszczające się przestępstw muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi swojego zachowania.

Przypominamy, że reagowanie na przejawy agresji i dyskryminacji, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a współpraca społeczeństwa oraz dostępne narzędzia, jak np. monitoring, skutecznie pomagają w pociąganiu sprawców do odpowiedzialności.