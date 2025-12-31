Szybka reakcja policjantów i empatia mieszkanki. Zagubiony senior bezpiecznie wrócił do domu Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki właściwej postawie osoby postronnej oraz błyskawicznej reakcji ostrołęckich policjantów 90-letni senior, który stracił orientację w terenie, bezpiecznie wrócił do swojego domu. Przy obecnych niskich temperaturach i problemami zdrowotnymi mężczyzny dłuższe przebywanie na zewnątrz mogłoby stanowić dla niego poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia seniora.

We wtorek 30 grudnia około południa do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki miasta dotyczące zagubionego starszego mężczyzny. Kobieta poinformowała, że do lokalu, w którym pracuje, przyszedł senior, który nie wiedział, gdzie się znajduje. Był wyraźnie zdezorientowany i zagubiony. Twierdził, że miał udać się do lekarza, jednak nie potrafił określić, gdzie obecnie jest, ani co powinien zrobić.

Policjanci natychmiast zareagowali na zgłoszenie i już po kilku minutach byli na miejscu. Kontakt z seniorem był utrudniony, nie potrafił on wskazać swojego miejsca zamieszkania ani wyjaśnić, w jaki sposób znalazł się pod tym adresem.

Mundurowi szybko ustalili jego tożsamość. Okazało się, że jest to 90-letni mieszkaniec Ostrołęki. Funkcjonariusze ustalili również adres jego zamieszkania.

Policjanci odwieźli seniora do domu oddalonego od miejsca znalezienia o 3 kilometry, gdzie czekała na niego zaniepokojona żona. Kobieta poinformowała, że jej mąż od dłuższego już czasu ma problemy z pamięcią, a tego dnia mieli wspólnie udać się do lekarza. Poprosiła męża, aby zaczekał pod blokiem, gdy ona się ubierała. Niestety, gdy wyszła na zewnątrz, mężczyzny już tam nie było.

To kolejny dowód na to, że czujność i empatia mieszkańców mają realny wpływ na bezpieczeństwo innych. Dzięki godnej naśladowania postawie mieszkanki Ostrołęki, która nie zbagatelizowała problemu i nie zignorowała zagubionego seniora, a także dzięki szybkiej i skutecznej interwencji policjantów, całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Przy obecnych niskich temperaturach dłuższe przebywanie na zewnątrz mogłoby stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia seniora.

Policjanci apelują – reagujmy na takie sytuacje. Wystarczy jeden telefon, aby komuś realnie pomóc. Funkcjonariusze zawsze sprawdzą zgłoszenie i udzielą niezbędnej pomocy. Empatia i czujność mogą uratować czyjeś życie.