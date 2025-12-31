Czujność policjanta po służbie pomogła uratować życie mężczyzny Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Służba w Policji to nie tylko wykonywanie obowiązków w godzinach służby – to także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Doskonałym przykładem takiej postawy wykazał się sierż. szt. Łukasz Czarnuch z Komisariatu Policji w Darłowie, który w czasie wolnym od służby zareagował na sytuację wymagającą natychmiastowej interwencji.

Do zdarzenia doszło w Darłowie, na ul. Portowej. Sierż. szt. Łukasz Czarnuch, policjant z darłowskiego komisariatu, znajdując się w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na kierowcę busa, który gwałtownie zjechał na przeciwny pas ruchu, nie utrzymując prawidłowego toru ruchu. Zachowanie kierującego zagrażało innym użytkownikom ruchu, dlatego policjant postanowił zawrócić i udał się za kierowcą.

Po chwili pojazd się zatrzymał, a z auta wybiegła zdenerwowana pasażerka. Wtedy okazało się, że za kierownicą siedział 45-latek, który źle się poczuł, po czym stracił przytomność. Sierż. szt. Łukasz Czarnuch nie wahał się ani chwili, zatrzymał innego kierowcę, który pomógł mu wyciągnąć mężczyznę z pojazdu i przystąpił do udzielania 45-latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusz poprosił pasażerkę by wezwała załogę pogotowia ratunkowego, a w trakcie oczekiwania na przyjazd karetki monitorował funkcje życiowe kierowcy.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze udzielili mu pomocy medycznej.

Sytuacja przypomina nam, jak ważna jest empatia i reakcja na potrzeby innych. Widzisz osobę, która może potrzebować pomocy? Nie bądź obojętny! Zatrzymaj się, zapytaj, wezwij odpowiednie służby. Czasem jedna chwila może uratować czyjeś życie.