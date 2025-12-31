Dzielnicowe odnalazły zaginionego 43-latka. Liczyła się każda minuta Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Kilkudziesięciu policjantów szukało zaginionego, schorowanego 43-latka, który wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Z uwagi na porę roku, istniało duże ryzyko dla jego zdrowia i życia. Dlatego walka z czasem była priorytetem. W zlokalizowaniu zaginionego zaangażowano duże policyjne siły. Tuż przed zmrokiem zaginiony został odnaleziony przez dzielnicowe ze strzeleckiej komendy.

Działania policjantów w trakcie poszukiwań osób zaginionych muszą być szybkie i skuteczne. Nie ma miejsca na najmniejszy błąd czy chwilę wahania. Od prawidłowo przeprowadzonych działań zależy przecież ludzkie zdrowie, a nawet życie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku poszukiwań osób schorowanych, starszych i dzieci, kiedy zdrowie i życie jest szczególnie zagrożone. W takich sytuacjach często podnoszony jest alarm dla całej jednostki Policji, tak aby poszukiwania szybko pozwoliły doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.

We wtorek (30 grudnia) policjanci ze Strzelec Krajeńskich dostali informację od zaniepokojonej rodziny, która przekazała, że 43-letni, schorowany mężczyzna wyszedł z domu i nie ma z nim kontaktu od kilkudziesięciu godzin. Sytuacja była bardzo poważna, bo z informacji wynikało, że zaginiony miał poważne problemy ze zdrowiem, co było szczególnie niebezpieczne z uwagi na porę roku i warunki atmosferyczne. W takiej sytuacji kluczowe są działania podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu, kiedy są największe szanse na odnalezienie osoby zaginionej. Dlatego I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich, młodszy inspektor Andrzej Panek ogłosił alarm dla całej jednostki.

Do akcji zaangażowano policjantów z wszystkich pionów. Dzięki publikacji informacji o zaginionym 43-latku mundurowi dostali w krótkim czasie kilka wiadomości od mieszkańców naszego powiatu, które okazały się pomocne w szczęśliwym zakończeniu poszukiwań. Bezcenne okazało się również doświadczenie dzielnicowych. Starszy posterunkowy Daria Dąbrowska i posterunkowy Michalina Sikora z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich zauważyły w trakcie patrolu jednej z ulic w Drezdenku osobę przypominającą zaginionego. Szybko okazało się, że wyraźnie przemarznięta i zdezorientowana osoba, to zaginiony 43-latek, które chwilę po odnalezieniu został przekazany pod opiekę rodzinie. W tym przypadku czas był na wagę złota, liczyła się każda minuta. Dzięki dużym siłom zaangażowanym w poszukiwania popartym przez doskonałe rozpoznanie terenu udało się odnaleźć zaginionego na czas.