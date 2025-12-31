Małopolscy „łowcy głów” namierzyli poszukiwanego 45-letniego Izraelczyka Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie namierzyli poszukiwanego Izraelczyka ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna poszukiwany był za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się oszustwami inwestycyjnymi.

Policyjni poszukiwacze z Małopolski zajęli się sprawą 45-letniego Izraelczyka poszukiwanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się internetowymi oszustwami inwestycyjnymi na terenie Polski.

Pracujący nad sprawą policjant z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, który przejął poszukiwania, przeanalizował jeszcze raz zebrane dotychczas informacje oraz wykorzystując nowoczesne technologie i możliwości poszukiwawcze ustalił, że podejrzany mężczyzna może znajdować się poza granicami Polski. Trop prowadził do Węgier. To właśnie tam, przyjmując nową tożsamość rozpoczął nowe życie poszukiwany 45-latek. Policyjny „łowca głów” wykorzystując międzynarodową sieć współpracy policyjnej - ENFAST i kontakt z węgierską Policją przekazał informację, dzięki którym zatrzymano przestępcę. Kilka miesięcy temu odbyła się ekstradycja zatrzymanego 45-latka do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego.