Płatności bezgotówkowe za mandaty w Policji – program przedłużony do 2028 roku Data publikacji 01.01.2026 Powrót Drukuj Policja nadal umożliwia kierowcom i innym uczestnikom ruchu drogowego szybkie i wygodne regulowanie mandatów karnych w formie bezgotówkowej. Na mocy nowego porozumienia program będzie realizowany do końca 2028 roku.

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2025 r. pomiędzy Ministrem Finansów i Gospodarki a Komendantem Głównym Policji, Policja w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r. będzie kontynuowała udział w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (wersja 15.0), realizowanym przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Policja uczestniczy w Programie nieprzerwanie od 2017 roku. W ramach inicjatywy jednostki Policji zostały nieodpłatnie wyposażone w terminale płatnicze, umożliwiające pobór należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego bezpośrednio podczas czynności służbowych.

Rozwiązanie to stanowi istotne ułatwienie dla obywateli, w szczególności dla kierowców, dla których płatności bezgotówkowe są obecnie jedną z najczęściej wybieranych form regulowania zobowiązań. Możliwość natychmiastowego opłacenia mandatu ma także znaczenie praktyczne – termin naliczania okresu utrzymywania punktów karnych liczony jest od dnia uiszczenia mandatu.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wpisuje się w działania Policji ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi obywateli oraz usprawnianie realizacji czynności służbowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego dostępne są na stronie:

https://polskabezgotowkowa.pl/dla-instytucji/instytucje/