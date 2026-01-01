Rekordowy stan zatrudnienia – 102 288 funkcjonariuszy pełni służbę w polskiej Policji! Data publikacji 01.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 kończymy z rekordowym stanem zatrudnienia w polskiej Policji. Od 31 grudnia 2025 r. służbę pełni 102 288 funkcjonariuszy! To wyraźny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych i dowód na skuteczność podjętych działań.

Więcej chętnych - lepszy dobór kandydatów



W 2025 roku do Policji przyjęto 8 509 nowych funkcjonariuszy, a od 31 grudnia 2025 r. służbę w polskiej Policji pełni 102 288 funkcjonariuszy!

Tylko w tym roku podania o przyjęcie do służby złożyło ponad 33 tysiące chętnych. Tak wyraźny trend pozwala formacji wybierać najlepszych kandydatów, jednocześnie zapewniając obsadzenie bieżących oraz nowych etatów.

Nowoczesna i przyjazna kandydatom rekrutacja

Wzrost zainteresowania to efekt nowych narzędzi rekrutacyjnych, zmian prawnych ułatwiających powrót do służby byłym funkcjonariuszom i dogodniejszej procedury. Wprowadzono m.in.:

możliwość złożenia dokumentów elektronicznie (ePUAP),

rozmowy kwalifikacyjne online,

nowy test sprawności fizycznej z opcją próbnego podejścia i powtórki,

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych zamiast zaświadczenia lekarskiego.

Dodatkowo uruchomiono portal rekrutacyjny praca.policja.pl, ogólnopolską infolinię dla kandydatów oraz aplikację „WSTĄP DO POLICJI” w ePUAP. Od 15 marca do 1 grudnia 2025 r. za jej pośrednictwem wpłynęło blisko 3 tysiące wniosków.



Trwają też prace nad chatbotem rekrutacyjnym, który usprawni komunikację z kandydatami i odciąży infolinię.

Edukacja i promocja zawodu

W roku szkolnym 2025/2026 w szkołach ponadpodstawowych utworzyliśmy oddziały o profilu mundurowym przygotowujące młodzież do procesu rekrutacji, umożliwiające przystąpienie w ostatniej klasie nauki do testu sprawnościowego, a także dające możliwość skorzystania ze skróconej procedury postępowania kwalifikacyjnego.

Przyjęcie tak dużej liczby funkcjonariuszy to również wyzwania dla całej formacji, które wymagają ich dobrego przeszkolenia. W tym celu utworzyliśmy nowe ośrodki szkolenia w Gdańsku, Lublinie, Warszawie z siedzibą w Piasecznie i w Poznaniu z siedzibą w Gnieźnie. Ponadto w styczniu 2026 r. rozpocznie funkcjonowanie Szkoła Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Strategiczne kierunki na przyszłość

Rekordowe liczby potwierdzają, że wprowadzone zmiany przynoszą efekty, a Policja konsekwentnie się wzmacnia. Stawiamy na szkolenia, rozwój i kompetencje policjantów.

Planowana jest dalsza optymalizacja szkolenia i tworzenie nowych struktur - m.in. Narodowego Biura Śledczego Policji oraz wyspecjalizowanych komórek „cyber” i ds. korupcji. Kontynuowane będą także inwestycje w sprzęt, technologie i rozwój zawodowy funkcjonariuszy. Wszystko po to, by profesjonalnie i skutecznie dbać o bezpieczeństwo.

Ale nie spoczywamy na laurach. W 2026 roku planujemy kolejne przyjęcia do służby. Minimalny plan przyjęć wynosi 3 800 nowych policjantów z terminami naborów wyznaczonymi na:

2 kwietnia, 9 lipca, 16 września, 17 listopada i 30 grudnia.