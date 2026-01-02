108 zarzutów dla 23-latka za wyłudzenie telefonów na cudze dane. Straty sięgają ponad 430 tysięcy złotych! Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Zespołu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Krasnymstawie zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie, dotyczące wyłudzania telefonów komórkowych od operatorów telekomunikacyjnych. 23-letni mieszkaniec Lublina usłyszał 108 zarzutów. Proceder trwał od sierpnia 2024 r. do lutego 2025 r. W sprawie zarzuty paserstwa usłyszały także dwie osoby, 28-letni obywatel Ukrainy oraz 26-letnia obywatelka Ukrainy. Łączna wartość strat wyniosła ponad 430 tysięcy złotych. Podczas przeszukań zabezpieczono telefony warte blisko 130 tys. zł oraz ponad 44 tys. zł w gotówce. Wszyscy podejrzani przyznali się do winy. 23-latkowi grozi do 12 lat więzienia.

Policjanci Zespołu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie, dotyczące oszustw związanych z wyłudzaniem telefonów komórkowych od operatorów telekomunikacyjnych.

23-letni mieszkaniec Lublina, który został zatrzymany w sierpniu 2025 roku usłyszał łącznie 108 zarzutów dotyczących oszustw. Jak ustalili śledczy, mężczyzna w okresie od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku wyłudzał przede wszystkim drogie telefony komórkowe, zawierając umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na dane niczego nieświadomych pokrzywdzonych.

Sprawca wprowadzał operatorów telekomunikacyjnych w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowy oraz zamiaru wywiązania się z zobowiązań. Posługiwał się danymi osobowymi pokrzywdzonych, podrabiał ich podpisy na umowach i wykorzystywał je jako autentyczne. Ustalono, że dostęp do danych osobowych uzyskał, pomagając swojej matce prowadzącej biuro rachunkowe.

Mężczyzna zakładał na adresy poczty elektronicznej, wskazywał fikcyjne adresy doręczeń na terenie Świdnika i Lublina, a w dniu dostawy kontaktował się z kurierem, odbierał przesyłki, opłacał pierwsze raty i fałszował podpisy na dokumentach. Pozyskane w ten sposób telefony sprzedawał w Warszawie.

W sprawie zarzuty usłyszały również dwie kolejne osoby. 28-letni obywatel Ukrainy odpowie za paserstwo. Nabył od 23-latka 55 telefonów komórkowych, które następnie przesyłał na Ukrainę, gdzie były sprzedawane przez jego kuzyna. Taki sam zarzut usłyszała 26-letnia obywatelka Ukrainy, która nabyła jeden telefon.

Podczas przeszukania mieszkania 23-latka policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe o wartości blisko 130 tysięcy złotych oraz ponad 44 tysiące złotych w gotówce. Łączna szkoda wyrządzona pokrzywdzonym wyniosła ponad 430 tysięcy złotych.

Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. 28-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałym osobom do 2 lat więzienia.

( KWP w Lublinie / kp)

