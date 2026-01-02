Policyjna pomoc w noc sylwestrową. Kryminalni uwolnili uwięzionego kierowcę z płonącego auta Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w noc sylwestrową około godziny 4.00 na drodze wyjazdowej z miasta. Policjanci z pionu kryminalnego, patrolując okolicę, zauważyli samochód leżący na boku i wydobywający się z niego ogień. Ich szybka reakcja zapobiegła tragedii.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, patrolując teren miasta w noc sylwestrową około godziny 4.00, na drodze wyjazdowej zauważyli pojazd leżący na boku. Pod maską widoczny był ogień. Pasażerka opuściła pojazd o własnych siłach, natomiast kierowca nie był w stanie samodzielnie wyjść z auta.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Przy użyciu noża uwolnili mężczyznę z pasów. Następnie jeden z interweniujących kryminalnych pomógł 20-latkowi bezpiecznie opuścić pojazd, podczas gdy drugi, wykorzystując gaśnicę, opanował ogień, który zaczął się rozprzestrzeniać pod maską.

Zmarznięci uczestnicy zdarzenia zostali zabrani do radiowozu. Za pośrednictwem dyżurnego na miejsce wezwano pozostałe służby ratunkowe.

Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, mimo wszystko apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.

Pamiętajmy, że nocą zagrożenie jest szczególnie duże – nawet jeśli jezdnia wygląda na suchą i „czarną”, może być bardzo śliska. Spadek temperatury sprzyja powstawaniu niewidocznej gołoledzi, która znacząco wydłuża drogę hamowania. Rozwaga i odpowiedzialność za kierownicą mogą zapobiec tragedii.