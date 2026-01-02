Pozbawili wolności mężczyznę - szybko trafili w ręce policjantów Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców oraz zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali 28 i 29-latka, odpowiedzialnych za pozbawienie wolności 18-letniego mężczyzny i jego pobicie. Za udział w pobiciu zarzuty usłyszała również 29-letnia kobieta. Dwaj sprawcy trafili do tymczasowego aresztu.

Na początku listopada ubiegłego roku do dyżurnego katowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie od kierowcy ciężarówki, który na ul. Woźniaka zauważył niepokojące zdarzenie. Przejeżdżający samochód miał zatrzymać się obok mężczyzny jadącego skuterem. Z pojazdu wyszli dwaj osobnicy, którzy siłowo wepchnęli do bagażnika kierowcę skutera i odjechali w nieznanym kierunku.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową i pseudokibiców oraz przestępczością przeciwko mieniu. Kryminalni jeszcze tego samego dnia ustalili pojazd, którym poruszali się sprawcy, oraz zidentyfikowali jednego z nich.

Policjanci zatrzymali 28-latka oraz 29-letnią kobietę w jednym z mieszkań na terenie Chorzowa. Kryminalni w mieszkaniu znaleźli ponad 200 gramów środków odurzających – amfetaminę, marihuanę i MDMA należące do zatrzymanego mężczyzny. Kobieta również posiadała narkotyki.

Policjanci ustalili, że pomiędzy sprawcami, a 18-latkiem doszło wcześniej do konfliktu, a następnie potwierdzili, że doszło do porwania oraz pobicia mężczyzny. Kilka dni po zdarzeniu, stróże prawa zatrzymali trzeciego uczestnika zajścia – 29-letniego mieszkańca Katowic.

Cała trójka usłyszała zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Wschód – 28-latek odpowie za bezprawne pozbawienie wolności człowieka wraz z pobiciem, posiadanie znacznych ilości środków odurzających, a także niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Drugi z mężczyzn usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności człowieka w zbiegu z pobiciem. Kobieta odpowie natomiast za udział w pobiciu i posiadanie narkotyków.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Kobieta została objęta policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym.

Za bezprawne pozbawienie wolności kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia.