Odpowiedzą za przestępstwa przeciwko policjantom Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj W noc sylwestrową na terenie Chełma policjanci prowadzili wzmożone działania prewencyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz utrzymanie porządku publicznego. W trakcie podejmowanych interwencji doszło do dwóch zdarzeń, w których osoby naruszyły obowiązujące przepisy prawa i dopuściły się przestępstw przeciwko policjantom. Obie interwencje zakończyły się zatrzymaniem sprawców - 31-latki i 21-latka.

Do pierwszego zdarzenia doszło przy ul. 11 Listopada. 21-letni mężczyzna rzucił w kierunku policjantów wyrobami pirotechnicznymi w postaci petard, które upadły w niedalekiej odległości od funkcjonariuszy. Widząc to zdarzenie jeden z policjantów podjął pościg za sprawcą i go zatrzymał. W trakcie czynności mężczyzna szarpał się z funkcjonariuszem, stawiając czynny opór. Dzisiaj 21-latek został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Drugie zdarzenie miało miejsce przy ul. Kolejowej. Podczas interwencji podjętej wobec 31-latki, doszło do znieważania interweniującego policjanta. Kobieta została zatrzymana i spędziła noc w policyjnym areszcie. Dzisiaj zostaną z nią wykonane czynności, następnie zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego:

Znieważenie funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego zagrożona jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.