Policyjny Black Hawk nad Warmią i Mazurami Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami pogodowymi na Warmii i Mazurach do działań służb został skierowany policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk. Jego użycie w tego typu akcji miało w Polsce charakter bezprecedensowy. Zastosowanie potężnego podmuchu powietrza generowanego przez wirnik śmigłowca pozwoliło na bezpieczne strącanie zalegającego śniegu z koron drzew, co znacząco ograniczyło ryzyko kolejnych uszkodzeń sieci trakcyjnej oraz blokad linii kolejowych.

Tego rodzaju rozwiązania są znane i z powodzeniem stosowane poza granicami kraju. Przykładowo w Austrii kilka lat temu wojskowe śmigłowce wykorzystywano do usuwania nadmiaru śniegu z drzew, aby zapobiec ich przewracaniu się na drogi i tory kolejowe. Tym razem, ze względu na wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne w północno-wschodniej części Polski, podjęto decyzję o wykorzystaniu potencjału policyjnego lotnictwa.

Załoga Black Hawka wsparła działania służb operując wzdłuż zamkniętej linii kolejowej.



- Policyjny śmigłowiec generuje podmuch około 12 ton powietrza. Umiejętnie dobierając wysokość i prędkość podejścia, jesteśmy w stanie skutecznie pozbyć się zalegającego na drzewach śniegu, nawet jeśli jest on przymarznięty do konarów - podkreśla insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Z perspektywy powietrza załoga śmigłowca prowadziła również bieżący monitoring stanu torowisk, sieci trakcyjnej oraz terenów leśnych bezpośrednio przylegających do infrastruktury kolejowej, gdzie pod ciężarem śniegu dochodziło do przewracania się drzew. Działania te stanowiły istotne wsparcie Straży Ochrony Kolei, umożliwiając sprawniejsze zabezpieczenie terenu, lepszą koordynację pracy ekip usuwających skutki zimy oraz ograniczenie ryzyka kolejnych awarii i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Tekst: BKS KGP

Foto: ZLP GSP KGP



