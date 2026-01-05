Szybka interwencja służb zapobiegła tragedii Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Mundurowi z Jeleniej Góry bez chwili zawahania podjęli działania ratunkowe w związku z pożarem, do którego doszło w jednym z budynków wielorodzinnych. Policjanci przybyli na miejsce i natychmiast ewakuowali mieszkańców, którzy potrzebowali pomocy by móc możliwie szybko i bezpiecznie opuścić obiekt. Nikomu nic się nie stało w związku z tym zdarzeniem i fakt ten należy traktować, jako kolejny przykład działań policjanci w obszarze bezpieczeństwa, gdzie narażając własne życie niosą pomoc innym. Słowa uznania kierujemy do policjantów, którzy swoją postawą udowodnił, że „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło, ale przede wszystkim misja, którą mundurowi wypełniają z dumą i poświęceniem.

Wczoraj 4 stycznia, na ul. Armii Krajowej w Jeleniej Górze doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Jak ustalili mundurowi w chwili zdarzenia w obiekcie przebywały trzy osoby. Każda sekunda była na wagę ludzkiego zdrowia, a być może życia.

W związku z zagrożeniem służby mundurowe przeprowadziły ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku. W wyniku sprawnie przeprowadzonych działań nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby hospitalizacji.

Na miejscu zdarzenia pracowały wszystkie służby ratunkowe: Straż Pożarna, Policja oraz Pogotowie Ratunkowe. Dzięki szybkiej i skoordynowanej interwencji służb udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia oraz poważniejszym skutkom zdarzenia. Akcja gaśnicza oraz zabezpieczająca teren trwała 3 godziny.

Jak ustalono, przyczyną pożaru było zajęcie się ogniem śmieci zgromadzonych przy piecu przeznaczonych do spalania. Ogień szybko się rozprzestrzenił, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz mienia.

W związku z trwającym okresem grzewczym Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas użytkowania pieców i innych urządzeń grzewczych. Przypominamy, że:

nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w pobliżu pieców;

spalanie śmieci i odpadów w piecach jest niebezpieczne i zabronione;

regularna kontrola instalacji grzewczych oraz przewodów kominowych może zapobiec tragicznym zdarzeniom.

Każda chwila nieuwagi może doprowadzić do pożaru, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.